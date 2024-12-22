Однако там допустили, что такой вопрос может рассматриваться в неопределенном будущем.

Польша исключила возможность отправки миротворцев в Украину для гарантий безопасности.

Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Голосу Америки. "Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины", – сказал он.

По мнению Косиняк-Камыша, решение об отправке миротворцев в Украину не должна принимать группа стран, в этом вопросе ключевую роль должно играть НАТО.

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Польский министр отметил, что его страна на всякий случай разрабатывает решение по этому поводу, но пока мирный процесс не будет завершен, вводить войска в Украину не планируется. При этом он подчеркнул, что ни один мирный процесс невозможен без участия Украины.

Вопрос миротворцев в Украине

Военный эксперт Иван Ступак очертил три сценария возможного введения миротворцев в Украину. Из них наименее вероятный вариант, это когда миротворцы сами остановят войну. По его мнению, более вероятно, что миротворцы появятся только после прекращения огня.

При этом другой эксперт Олег Белоколос считает миротворцев вообще не реалистичной идеей, поскольку западные страны не имеют политической воли и не готовы тратить на это деньги.

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