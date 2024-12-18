На полях саммита ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, по данным издания Politico, 18 декабря должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского, генсека НАТО и европейских лидеров (среди приглашенных участников - канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Европейского совета Антониу Коста и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен), которые обсудят возможные форматы завершения российско-украинской войны и создание европейской миротворческой миссии в Украине.

Если брать общие соображения относительно таких перспектив, должны понимать, что сейчас появляется много разного рода мирных (искренних или не совсем) инициатив, которые имеют целью выход на какие-то договоренности. И уже их можно будет условно или прямо называть мирными. Поэтому в этом плане такая встреча с ее целями выглядит во вполне позитивном свете. Но на сегодня потенциальный результат - появление миротворцев в Украине - вызывает одни вопросы.

Более того, мы должны четко для себя понимать, что миротворцы нас не защитят.

Дело в том, что даже гипотетически, речь не идет о классической миссии Организации Объединенных Наций. Ведь, к сожалению, ООН самоустранилась от всего этого. Скажем так, в плане выполнения своих основных функций по сохранению мира и безопасности, организация показала свою полную несостоятельность. Поэтому, очевидно, что это будут какие-то другие параметры.

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Однако, когда Генсек НАТО Марк Рютте говорит, что первый приоритет сейчас - это усиление Украины, чтобы она имела лучшие позиции на возможных переговорах, при всем уважении к нему, надо понимать - НАТО не имеет войск. НАТО не имеет каких-то собственных финансовых ресурсов. Есть войска и ресурсы конкретных стран-членов НАТО. Поэтому Украине надо говорить прежде всего с главами государств.

Но и здесь не все просто. К примеру, из Франции в свое время звучали некоторые заявления, но я не вижу, чтобы за ними последовали какие-то действия. То есть, да, Франция готовит украинское подразделение у себя на территории, возможно, готова оказывать более широкую поддержку, но это очень далеко от направления войск.

Кроме того, надо понимать, что обычно миротворческие миссии оформляются соответствующими международными договоренностями, которые, как правило, включают в себя политическую, финансовую и юридически-техническую составляющую.

Политическая - это когда миротворчество вступает в какую-то возможную фазу реализации, если где-то мы имеем какие-то признаки мира.

Однако пока, судя по тому, что мы каждый день наблюдаем, признаков какого-то мира я лично не вижу.

Второе - в нашем обществе, у общественности нет понимания финансовой составляющей этого гипотетического процесса в каком-то будущем. Речь о том, за чей счет эта миссия будет происходить, кто ее будет финансировать? К примеру, миссии в рамках Организации Объединенных Наций финансируются, исходя из годового бюджета организации.

Кроме того, речь может идти о сотнях миллионов евро финансирования. Так, в свое время миссия в Конго достигала примерно 800-900 миллионов в год. И речь там шла о нескольких тысячах миротворцев. То есть, в нашем случае, когда называются цифры в 20-30 тысяч миротворцев, можно себе представить, сколько это будет стоить.

К сожалению, об этом никто не говорит, но я не думаю, что в странах, которые вроде бы согласны кого-то куда-то направлять, у правительств есть такие деньги, которые они могли бы использовать без утверждения, без соответствующего бюджетного процесса и тому подобное.

И наконец, юридические и технические вопросы: какой статус этих миссий, какие у них будут полномочия, какие правовые обязанности в отношении принимающей стороны, какие функции? Это все должно быть очень детально выписано, оформлено в виде большого международного соглашения...

Сложность этого процесса просто невероятная. И, прежде всего, сейчас для всего этого нет политических предпосылок.

На мой взгляд, предметом переговоров в Брюсселе является то, чтобы Европа принимала более активное участие в усилиях вокруг войны - военных, военно-технических, экономических, финансовых, санкционных и т.д. К этому ее подталкивает новая администрация США и европейцы это все, в принципе, понимают. Вокруг этого, мне кажется, будет дискуссия, обмен мнениями... Такая встреча нужна, чтобы понимать, насколько Европа вообще - политически, финансово и экономически - готова повысить свою роль. Европа должна для себя решить, какие ресурсы она может выделить, может ли выделить их вообще, и так далее. Но пока что из того, что я читаю в европейской прессе, я не вижу даже намека на это: речь идет лишь об укреплении собственной обороноспособности.

Олег Белоколос, директор Центра исследований национальной устойчивости, украинский дипломат и политолог