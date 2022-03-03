Президент подчеркнул, что об этом опоздании другим странам сказали их граждане, когда вышли с акциями протеста на площади своих городов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир сильнее военных президента РФ Владимира Путина, но он опоздал с санкциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ, отвечая на вопрос, не промедлил ли мир с санкциями.

"Мир сильнее военных Путина...",- отметил он.

Зеленский подчеркнул, что есть решения, которые принимают не только военные, а люди в костюмах.

"Есть решения, которые принимают дипломаты... Военные должны защищать, военные не должны наступать в современном мире. Поэтому весь мир опоздал с Украиной. И им (миру - УНИАН) об этом сказал их народ, а не мой народ. Вы видели, что происходит на площадях мира... Но весь мир должен знать, что он опоздал с этой (санкционной - УНИАН) политикой", - сказал глава государства.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия ворвалась на территорию нашего государства. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения.

Противник открывал огонь по военным объектам, а потом атаковал мирные населенные пункты. По состоянию на 2 марта стало известно о гибели более 2 тысяч гражданских украинцев.

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