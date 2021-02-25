Вице-премьер отметил, что прежде всего следует вернуть Украине контроль над неконтролируемой частью украинско-российской границы на Донбассе.

Минский переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе практически заблокирован с июля 2020 года.

Читайте такжеРеформирование СБУ ускорит движение Украины в НАТО - СтолтенбергОб этом вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал в интервью "Голосу Америки".

"Переговоры продолжаются в нормандском формате на уровне политических советников, были встречи в Берлине как офлайн, так и онлайн. Однако, с июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, просто потасовка и странные требования. Вот например : "Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем", - заявил Резников.

При этом, как отметил вице-премьер, украинская сторона всегда отвечает, что Минские соглашения не являются международным договором. "Они не имеют обязательного характера. Это политически дипломатические договоренности. Например, российская Дума их даже не думала ратифицировать", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, это не значит, что Украина отказывается от принципов и основ, которые заложены в Минских соглашениях.

"Ведь там речь идет о выводе войск, техники, незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников с территории Украины. А также о разоружении, демилитаризации и прекращении огня. Уже дальше отмечается, что необходимо провести местные выборы, принять законопроект, который обеспечит особенности местного самоуправления. Но мы подчеркиваем: сначала идет составляющая безопасности, а затем политическая", - заявил Резников.

Он отметил, что, как показывает международный опыт, "в тех случаях, когда после вооруженных действий проводилась избирательная кампания без взятия контроля над границей и разоружением, всегда в 100% случаев, повторялась эскалация вооруженного конфликта".

Также Резников добавил, что президент Владимир Зеленский в Париже в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануля Макрона сказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что "пункт 9 в комплексе мероприятий написан некорректно, выполнить его невозможно именно по причинам безопасности". "И его надо менять", - подчеркнул Резников.

"Простыми словами, нужно сесть с карандашом за стол лидерам нормандского формата (возможно, с привлечением иностранных партнеров, например США и Великобритании) и пройтись по каждому пункту: реалистично - нереалистично. И если бы пришли к пункту 9, сказали бы:" нереалистично, давайте его перепишем". Если есть недоверие, для этого существуют такие международные инструменты, как мандат миротворческих сил", - подчеркнул Резников.

Минские соглашения: что известно

После оккупации Россией Крыма и Донбасса ЕС ввел против РФ ряд политических и экономических санкций.

12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии в то время президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских соглашений, достигнутых в сентябре 2014 года. Этот комплекс мер подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины и отвода всего тяжелого вооружения с украинской территории. Предусмотрен обмен и освобождение всех заложников и проведение местных выборов на Донбассе.

В марте 2015 года ЕС привязал ввод санкций против РФ к выполнению российскими властями Минских соглашений.

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Автор: Виталий Саенко