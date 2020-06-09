Новоназначенный министр культуры рассказал о встрече с Зеленским (видео)

Ведущий спросил, встречался ли уже Ткаченко с Зеленским, на что он ответил утвердительно.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, о чем он говорил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1". Ведущий спросил, встречался ли уже Ткаченко с Зеленским, на что он ответил утвердительно.

"У президента культура, конечно, по понятным причинам, является одним из приоритетов и мы говорили о том, что роль и вес культуры нужно не только восстановить, но и усилить. И конечно, в первую очередь, говорили о вызовах, которые стоят перед сегодняшним днем и также говорили о дальнейших стратегических планах, но это разговор между двумя людьми", - добавил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада проголосовала за назначение депутата Александра Ткаченко министром информационной политики и культуры. В этот же день он назвал приоритеты в работе на новой должности.

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