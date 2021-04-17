В Посольстве Украины в Москве заявили, что задержание украинского консула Александра Сосонюка является провокацией российских спецслужб.

МИД России в связи с задержанием в Санкт-Петербурге украинского консула вызвало временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Москве.

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«Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в МИД России после задержания украинского консула», - сказал сотрудник посольства.

Он добавил, что, очевидно, речь пойдет об объявлении задержанного накануне в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка персоной нон грата в РФ.

При этом в дипмиссии отметили: «Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб».

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге

Как сообщал УНИАН, 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Сосонюка.

В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что внешнеполитическое ведомство определяет форму реагирования на задержание Сосонюка.

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Автор: Роман Цимбалюк