МИД России в связи с задержанием в Санкт-Петербурге украинского консула вызвало временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.
Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Москве.
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«Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в МИД России после задержания украинского консула», - сказал сотрудник посольства.
Он добавил, что, очевидно, речь пойдет об объявлении задержанного накануне в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка персоной нон грата в РФ.
При этом в дипмиссии отметили: «Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб».
Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге
Как сообщал УНИАН, 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Сосонюка.
В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что внешнеполитическое ведомство определяет форму реагирования на задержание Сосонюка.
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