Он подчеркнул, что отказ от выполнения своих обязанностей является основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов.

Мэр Запорожья Владимир Буряк обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову по поводу депутатов, которые более месяца не приходят на заседания сессий горсовета.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня обратился к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову по поводу игнорирования депутатами сессий горсовета. Более месяца представители "Слуги народа", "ОПЗЖ", "Европейской солидарности", "Новой политики" и "Партии Шария" не приходят на заседания, а, следовательно, не выполняют нормы Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", который обязывает их участвовать в пленарных заседаниях для рассмотрения социально важных вопросов", - заявил он.

Буряк подчеркнул, что отказ от выполнения своих обязанностей является основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов.

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"Запорожье ждет соответствующей реакции от Верховной Рады, ведь сейчас город находится в заложниках тех, кто никак не наиграется в политику", - отметил городской председатель.

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Автор: Светлана Макринская