Кандидаты, которые не известны широкой публике - значит, "не вляпались в какие-то коррупционные скандалы" или не относятся к любым бизнес-группам, считает глава партии.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко раскрыл подробности избрания кандидатов от партии для участия в местных выборах в Украине 2020.

О критериях отбора он рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает УП.

"Мы долго над этим думали. В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров. Это новые люди, но не просто новые и все, они чего-то достигли в жизни, это люди дела. За ними всеми есть дела. То, что они не известны широкой публике в Украине, я это считал плюсом, они известны в тех городах, где мы их выдвигаем", - рассказал Корниенко.

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Политик считает, что кандидаты, которые не известны широкой публике - значит, "не вляпались в какие-то коррупционные скандалы" или не относятся к любым бизнес-группам.

Корниенко рассказал, что кандидатам два дня проводили "определенное стратегическое учение", а те "продемонстрировали понимание, что такое город, стратегия, готовы к борьбе". Он уверен, что результаты местных выборов "некоторых удивят".

Местные выборы в Украине 2020

Партия "Слуга народа" представила своих кандидатов на должности глав городов областного значения.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

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Автор: УНИАН