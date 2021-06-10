Игорь Палица

По данным Госказначейства, задолженность государства перед местными бюджетами по состоянию на 1 июня 2021 года составляет почти 4 млрд грн.

В частности, на сотни миллионов гривен на сегодня остаются недофинансированными социально важные субвенции - на образование, социально-экономическое развитие, реформирование региональных систем здравоохранения, на социальное жилье для детей-сирот и участников боевых действий, на развитие сети центров предоставления административных услуг и спортивной инфраструктуры и тому подобное.

Из-за нехватки средств местные власти вынуждены закрывать школы, увольнять медработников, сворачивать программы реконструкции и строительства учреждений здравоохранения и образования.

Бюджетная централизация

На сегодня в Украине более 77% всех расходов осуществляются из государственного бюджета, из местных - лишь 23%. В Европейском Союзе это соотношение в среднем составляет 50% на 50%. Но дело не только в пропорции процентов. Расходы местных бюджетов в ЕС подкреплены соответствующей доходной базой, то есть бюджеты общин сбалансированы.

В Украине между бюджетами существует серьезная диспропорция. В результате реформы децентрализации государство переложило на местные бюджеты социально важные расходы, общая сумма которых на 50 млрд грн превышает финансовые возможности общин.

Но, по-моему, это только полбеды. Государство не выполняет в полном объеме свои обязательства по финансированию местных бюджетов. Только за 5 месяцев 2021 года общины недополучили из бюджета 4 млрд грн. Похоже на то, что правительство потратило эти деньги, чтобы закрыть дыры в бюджете и рассчитаться с МВФ.

В результате сейчас у местных общин не хватает денег на осуществление своих полномочий. Например, именно местные бюджеты приняли на себя основное финансовое бремя по борьбе с коронавирусом — обеспечение больниц, надбавки медработникам, социальные выплаты малоимущим и т.д.

По оценкам экспертов, из-за введения правительством карантинных ограничений и, соответственно, прекращения работы предприятий местные общины за пять месяцев 2021 года недополучили минимум 3 млрд грн.

Мы призываем правительство срочно компенсировать эти средства. Ведь, по Конституции, расходы органов местного самоуправления, возникшие вследствие решений центральной власти, должны компенсироваться государством.

Кроме того, считаю необходимым предусмотреть в государственном бюджете-2022 дотацию местным бюджетам на содержание учреждений образования и здравоохранения — не менее 25 млрд грн, а также компенсацию проезда льготников — не менее 5 млрд грн.

Но это только временное решение проблемы. Необходимо комплексно пересмотреть систему межбюджетных отношений.

Финансовый суверенитет

Для того, чтобы местные общины в Украине получили финансовый суверенитет, необходимо:

Предоставить общинам право самостоятельно устанавливать местные налоги, в том числе и новые, а также определять их ставки.

Пересмотреть пропорции распределения общенациональных налогов в пользу местных бюджетов.

Убежден, что финансовый суверенитет даст общинам возможность выполнить все обязательства, полученные в рамках реформы децентрализации. Центральная власть должна понять, что местная власть — не оппонент, а ее полноценный партнер в строительстве успешной страны и улучшении жизни людей.

По моему мнению, финансовую децентрализацию надо завершить как можно скорее. Партия "За майбутнє" будет настаивать, чтобы наши инициативы и предложения по финансовому суверенитету общин были учтены в проекте бюджета на 2022 год.

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