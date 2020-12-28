Сопредседатель партии «Наш край» считает, что депутаты местных советов должны защитить людей от произвола власти.

«Наш край» инициирует проведение внеочередных сессий местных советов по всей стране для принятия обращений к руководству государства из-за повышения тарифов на тепло до 50% и рекордного повышения цены на газ.

Об этом сообщил сопредседатель партии народный депутат Сергей Шахов.

По его словам, что представители партии «Наш край» призывают местных депутатов по всей стране собраться на внеочередные сессии и обратиться к президенту, премьер-министру и председателю ВР.

«На прошлой неделе НКРЭКУ приняла решение о повышении до 50% тарифов на тепловую энергию. В то же время поставщики газа повысили цену на голубое топливо для населения, которая теперь (вместе с доставкой) составит рекордные 10-11 грн за кубометр. Все было сделано цинично – «под елочку», когда люди заняты предновогодними хлопотами. То есть рассчитывали на то, что не будет социальных волнений и люди все проглотят», – сказал Сергей Шахов.

Он отметил, что повышение тарифов несет угрозу социальной нестабильности для страны.

«В условиях роста безработицы из-за кризиса в экономике и мер власти во время пандемии коронавируса, сокращения социальных расходов и отсутствия средств на выплату премий медикам в госбюджете-2021, отказа повысить зарплаты учителям и т.д. повышение тарифов приведет к еще большему снижению уровня жизни людей и усилению социальной напряженности. Согласно имеющимся расчетам, если устранить внешнее управление и ликвидировать схемы в топливно-энергетическом комплексе страны, тарифы могут быть снижены на 25%. Однако власть отказывается от борьбы с коррупцией и предлагает их повысить», – отметил Сергей Шахов.

Сопредседатель партии «Наш край» считает, что депутаты местных советов должны защитить людей от произвола власти.

«Мы должны оставить в стороне партийные флаги и политические недоразумения. Нужно защитить людей от очередного «улучшения» от власти и искаженного понимания «конца эпохи бедности». «Наш край» призывает депутатов местных советов, независимо от партийной принадлежности и политических предпочтений, собраться на внеочередные сессии и принять решение, которое защитит людей от повышения тарифов. Мы использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы защитить людей и не допустить ухудшения их жизни!» – резюмировал Сергей Шахов.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в области электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 24 декабря пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок. Тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям – до 50%.

О повышении тарифа на газ сообщают поставщики голубого топлива. С 1 января почти на гривну поднял цену «Нафтогаз» – до 7,22 гривен за куб (с НДС, но без учета стоимости распределения). Что на 14% больше цены за декабрь – 6,33 гривен за куб. Почти на 1,6 гривну (до 8,82 гривны за куб) повысили ценник подразделения компании «Энер» («Энер Сумы», «Энер Чернигов», «Энер Восток» и «Энер Винница»). На 1,1 гривны (до 7,05 гривен за куб) подорожает в январе газ от платформы Megawatt («дочка» трейдера NextTrade с офисом в Луцке). Газ от «Торговой электрической компании» возрастет в цене на гривну – до 9,8 гривен за куб. Рекордный январский ценник выставил «Львовенергосбыт» – 10,8 гривен.

С учетом доставки, большинство украинцев уже с нового года будут платить за газ более 10-11 гривен за куб. И не исключено, как отмечают эксперты, в феврале цена на газ еще больше возрастет.

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Автор: УНИАН