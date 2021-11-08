Кислород в опорные стационары продолжают поставлять в ручном режиме, отметил глава города.

8 ноября 2021 года мэр Одессы Геннадий Труханов провел рабочее совещание с представителями поставщиков и производителей кислорода, а также компаний по криогенным технологиям, ведущих свою деятельность в Одесской области.

"Мы продолжаем поставлять кислород в опорные стационары в ручном режиме, ежедневно обеспечивая доставку за 500-700 километров. В осенне-зимний период в связи с погодными условиями время доставки может увеличиваться или вообще быть затруднено. Речь идет о человеческих жизнях. Я собрал вас, чтобы вы как специалисты предложили нам варианты решения, как обезопасить Одессу от нехватки кислорода", – обратился к присутствующим Геннадий Труханов.

Городские больницы уже сейчас потребляют порядка 15 т кислорода для лечения больных на COVID-19 среднесуточно. Для уменьшения зависимости от привозного кислорода в городских стационарах уже установлено 5 кислородных станций, еще одна ожидается в четверг, 11 ноября, а последняя из закупленных городом готовится к отправке с завода из Турции. После установки и запуска всех 7 кислородных станций Одесса гарантированно будет иметь порядка 7000 куб. м кислорода. Нехватка составляет до 12 тонн кислорода в сутки.

В ходе совещания состоялось обсуждение дорожной карты, в частности рассматривались вопросы расширения парка спецтранспорта для перевозки жидкого кислорода, обеспечения города резервуарами для его хранения, а также расширения имеющихся мощностей или открытия дополнительного производства, что позволит гарантированно обеспечивать одесские опорные стационары необходимым количеством медицинского кислорода.

Автор: Иван Бойко