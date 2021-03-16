Виктор Медведчук обжаловал санкции против себя / фото REUTERS
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук обжалует наложенные на него санкции в Верховном суде.
Как сообщает пресс-служба суда, в Кассационный админсуда в составе Верховного суда поступил иск об обжаловании указа президента от 19 февраля № 64/2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций.
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Отмечается, что истцом является Медведчук.
Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21.
Санкции против Медведчука: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" со стороны Российской Федерации.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.
- 19 февраля СНБО принял решение о применение санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, к главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены. По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.
- Также СНБО принял решение о возвращение в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.
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