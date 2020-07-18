Минздрав планирует изменения в руководстве Львовской обладминистрации из-за неудовлетворительной ситуации в медицинской сфере

Во Львовской области работала комиссия Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство готовит представление относительно кадровых изменений в руководстве Львовской обладминистрации в связи с неудовлетворительной ситуацией в медицинской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Минздрава сказал на брифинге.

В частности, Минздрав инициировать кадровые изменения в руководстве Львовской ОГА. Такое решение было принято после отчета рабочей группы министерства, которая работала во Львовской области в начале июля.

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"Я посещал Львовскую область. У нас состоялась жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам, которые там возникли. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации, был дан соответствующий срок. По истечении, скажем так, этого срока - прошел месяц, и мной была отправлена соответствующая комиссия Министерства здравоохранения, которую возглавил один из руководителей структурного подразделения Министерства здравоохранения", - сказал Степанов.

Комиссия после поездки во Львовскую представила Степанову результаты проверки.

"Сейчас готовится соответствующее представление по поводу принятия кадровых решений во Львовской области. Могу сказать, что многое просто не было исправлено", - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, Львовская область с весны остается «антилидером» по количеству выявленных случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области выявлен 7 тыс. 891 случай заболевания.

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