Ремонтными работами в городе, по данным журналистов, занимается компания "Премиум".

В разрушенном и оккупированном РФ Мариуполе многоквартирные дома ремонтирует российская компания, которая связана с внуком Юрия Чайки - бывшего генерального прокурора России, а теперь полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" и издания "Бюро".

По данным пропагандистских российских СМИ, ремонтами подъездов, заменой электрощитовых, работами по остеклению в Мариуполе, в частности в Орджоникидзевском районе, на улицах Олимпийской и Азовстальской, занимается компания "Премиум", работой которой недовольны местные жители.

Журналисты выяснили, что соучредителем ООО "Премиум" является гражданин России Вячеслав Кобец, который является главой правления группы компаний "МБК", занимающихся железнодорожными перевозками, торговлей и строительством. В эту группу входит фирма "Первая гранитная мастерская", которая производит тротуарную и фасадную плитку в Новосибирской области.

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Бизнес-партнером Кобца в "Первой гранитной мастерской" является Сергей Чайка - 22-летний внук экс-генпрокурора РФ Юрия Яковлевича Чайки.

"Сергей Чайка является совладельцем десяти компаний в России, которые проводят разнообразную деятельность: это выращивание зерновых, предоставление в аренду транспорта, услуги в сфере дизайна, строительства и прочее. В собственности Сергея, по информации из утечек из российской базы ГАИ, - Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz E-Class. На фото в соцсети Вконтакте Сергей Чайка позирует в кресле частного самолета, в форме автогонщика и на фоне ледовой арены. Журналисты обратились к Сергею Чайке за комментарием через Telegram, но ответа не получили", - говорится в материале "Схем".

В расследовании отмечается, что семья Чайки создала "бизнес-империю" в различных сферах - от соляной промышленности и девелопмента до развития городских пространств и вывоза мусора.

В то же время в 2015 году российский "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о возможной коррупции среди членов семьи генпрокурора РФ Юрия Чайки и других высокопоставленных сотрудников прокуратуры. Кроме того, в расследовании говорилось о том, что их бизнес построен "на вымогательстве, откатах и рейдерстве" и связях с преступными группировками.

В свою очередь тогда Юрий Чайка сообщил, что такое расследование якобы заказал британский предприниматель Уильям Браудер, однако бизнесмен отверг такие обвинения.

Другие расследования "Схем"

Как писал УНИАН, у девушки заместителя генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого нашли имущество, стоимость которого составляет 52 млн гривен. По словам журналистов, в 2024 году Кристина Ильницкая приобрела в элитном коттеджном городке "Коник" дом стоимостью 1,2 миллиона долларов и автомобиль Porsche Macan T стоимостью 100 тысяч долларов. Кроме того, вероятно, она стала владелицей салона красоты Leo Beauty Club.

Также журналисты-расследователи "Схем" обнаружили, что бывший народный депутат Украины и президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев имеет недвижимость в Дубае. У депутата и его сына нашли 19 апартаментов и офисных помещений в нескольких элитных районах города, их общая стоимость оценивается в 15 миллионов долларов.

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