Он уверяет, что не помогал ей в покупке недвижимости.

Девушка заместителя генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого в этом году обзавелась элитным имуществом на сумму не менее 52 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании "Схем". По данным журналистов, в этом году Кристина Ильницкая приобрела в элитном коттеджном городке "Коник" дом стоимостью 1,2 миллиона долларов и автомобиль Porsche Macan T стоимостью 100 тысяч долларов, а также, вероятно, стала владелицей салона красоты Leo Beauty Club. Официально она отчитывалась, что за последнее десятилетие ее доход составил чуть более 360 тысяч гривен.

Расследователи нашли в ее социальных сетях фотографии с Вербицким и его сыном, также они с заместителем генпрокурора портапили на камеры наблюдения в Porsche. Кроме того, они живут в одном коттеджном городке.

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Вербицкий сказал журналистам, что их отношения не носят семейный характер и он не помогал женщине покупать недвижимость. Сама Ильницкая также говорит, что сейчас их отношения не носят семейный характер. По словам женщины, когда-то она имела "яхтенный бизнес" с бывшим парнем, и получила от него в наследство немало активов. Вдова этого мужчины сказала журналистам, что он отменил завещание на Ильницкую еще до смерти.

Расследователи выяснили, что женщина заплатила за новый дом около 2 миллионов гривен, из которых 200 тысяч - цена земли. По их данным, это в 24 раза меньше рыночной стоимости такого дома.

Эксперт по недвижимости Евгений Полунов говорит, что от указания реальной рыночной стоимости в договоре купли-продажи государство бы получило 3,5 миллиона гривен налогов. Однако фактически речь идет об около 160 тысяч гривен.

Что известно о Вербицком:

Мужчина занимает должность заместителя генерального прокурора Украины с сентября 2022 года. Ранее он работал в органах прокуратуры Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областей.

"Схемы" писали, что он живет в доме, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен. По их данным, эта цена является заниженной в шесть раз.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении компании-застройщика коттеджного городка "Коник", процессуальное руководство в нем осуществляет Офис генпрокурора, где и работает Вербицкий.

Журналисты отмечают, что активных действий по этому производству не ведется, а аресты на имущество застройщика сняли.

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