Кулеба рассказал, когда состоится следующая встреча "Люблинского треугольника"
Следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится в Украине осенью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.
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"Могу вам сообщить, что мы достигли договоренности с моими польским и литовским коллегами, что следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится в Украине уже осенью этого года", - сказал Кулеба.
Как сообщал УНИАН, 28 июля в Люблине (Польша) была учреждена трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литовской Республикой - "Люблинский треугольник".
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