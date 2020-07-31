Кулеба рассказал, когда состоится следующая встреча "Люблинского треугольника"

28 июля в Люблине было учреждена трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой - "Люблинский треугольник".

Следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится в Украине осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеВторое заседание "Люблинского треугольника" пройдет в Украине - Кулеба

"Могу вам сообщить, что мы достигли договоренности с моими польским и литовским коллегами, что следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится в Украине уже осенью этого года", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Люблине (Польша) была учреждена трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литовской Республикой - "Люблинский треугольник".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram