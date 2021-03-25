Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, также получит вторую дозу, которая сделана на этой платформе, отметил Ляшко.

Замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что украинцы, которые вакцинировались первой дозой Covishield, получат и вторую, несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины за границу.

Об этом сказал 25 марта в прямом эфире ТСН.

"Мы сегодня используем 500 тысяч доз этой вакцины для первой прививки. Национальная техническая группа экспертов, учитывая рекомендации из Британии, Германии, Франции, также рекомендовала Министерству здравоохранения перенести вторую дозу из четырех недель на 12 недель. Поэтому у нас есть в запасе три месяца, чтобы поставить следующие партии вакцины", - пояснил Ляшко.

Читайте такжеКитайская вакцина Sinovac прибыла в Украину (фото)Главный санврач подчеркнул, что в рамках инициативы COVAX в мае прибудет 1,7 миллиона доз вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca. Ее хватит, чтобы сделать, как первую, так и вторую прививку, добавил замглавы Минздрава.

"Хотел бы подчеркнуть, что вакцина от AstraZeneca - независимо от того, на какой платформе она производится - на европейской площадке, или в Индии, или в Корее - ее могут сочетать как для первой, так и второй прививки. А поэтому у нас ожидается следующая поставка вакцины", - пояснил он.

Скандал вокруг поставок CoviShield в Украину

Прививки в Украине делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

19 марта Степанов заявил, что полтора миллиона доз CoviShield (AstraZeneca) ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, Институт сыворотки крови). Ожидают только разрешение правительства Индии.

24 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

Позже стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) из-за внутреннего спроса.

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Автор: Ольга Робейко