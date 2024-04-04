Такое заявление белорусский диктатор сделал возле границ Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его страна готовится к войне.

Когда журналист независимого белорусского издания "Зеркало" спросил у Сикорского, что он думает о заявлении Лукашенко, которое тот сделал, находясь у границ Польши, он резко ответил:

"Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет".

Что этому предшествовало

Недавно диктатор заявил, что Беларусь готовится к войне.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - подчеркнул он.

В то же время эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара оценил слова Лукашенко. По его словам, маловероятно, что белорусский диктатор открыто втянет свою страну в войну.

"Думаю, что этот фюрер "белорусского мира" вряд ли решится на что-то большее, чем провокации. И будет действовать исключительно в координации и по инициативе своего старшего фюрера "русского мира" Путина", - объяснил он.

Также такое заявление Лукашенко прокомментировал и майор ВСУ Максим Жорин. Он подчеркнул, что не считает, что "завтра будет наступление из Беларуси на Киев".

"Де-факто, Беларусь давно потеряла независимость. С территории этой области России с первых дней запускали ракеты по украинским городам. Плюс Кремль всегда любил воевать "ненужными" для Путина людьми - от дебилов-коллаборантов из ОРДЛО до бурятов. Почему бы не задействовать белорусов, которые в представлении РФ являются абсолютно законным "ресурсом", - отметил Жорин.

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