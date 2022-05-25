Решение поддержали три фракции.

Луцкий городской совет обратился к Президенту Украины, Генеральной прокуратуре и Государственному бюро расследований с просьбой максимально эффективно и оперативно провести досудебное расследование фактов преступной деятельности Петра Порошенко, Виктора Медведчука и других высокопоставленных чиновников, которые были причастны к выводу из государственной собственности стратегического нефтепровода "Самара-Западное направление" и торговлей углем с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, депутаты призывают конфисковать их имущество на нужды Вооруженных Сил Украины в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность".

Об этом рассказал городской голова Луцка Игорь Полищук.

"Депутаты трех фракций – "За Майбутнє", "Батькивщина" и "Слуга народа" приняли проект решения по эффективному расследованию коллаборационизма, государственной измены, а также решения вопроса конфискации имущества участников дела Медведчука-Порошенко. Как стало известно 23 мая по показаниям Медведчука им заключались определенные договоренности с субъектами Российской Федерации по просьбе Петра Порошенко, пятого Президента Украины, для вывода из государственной собственности и присвоения части стратегического нефтепровода. Кроме того, в своих показаниях, которые он предоставил СБУ, Медведчук рассказал о процессе торговли углем с оккупированными территориями и подробно указал на все обстоятельства, которые его сопровождали. В том числе, фамилии должностных лиц, которые на указание Петра Порошенко принимали незаконные решения в различных государственных инстанциях. Депутаты городского совета просят Генпрокуратуру и ГБР оперативно и эффективно расследовать это уголовное производство, выяснить роль Петра Порошенко, Виктора Медведчука и других высокопоставленных лиц, а также решить вопрос о конфискации имущества и передать его в пользу Вооруженных Сил Украины", - рассказал Игорь Полищук.

Как сообщалось ранее, 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала показания Виктора Медведчука в рамках дела о преступной схемы вывода из государственной собственности части магистрально нефтепровода Самара – Западное направление, а также налаживания в 2014-2015 годах механизма закупки угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Медведчук напрямую указывает на причастность к этому пятого Президента Украины Петра Порошенко и ряда чиновников из его окружения, которые обеспечивали принятие необходимых решений для реализации схемы.