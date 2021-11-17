Нардеп эмоционально отреагировал на свои неудачи, о которых стало известно во вторник, выяснили журналисты.

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок – За жизнь" Илья Кива, лишенный наградного оружия и ученой степени кандидат наук, матерился в Верховной Раде.

Нардеп поднимался по лестнице и сказал "твари, бл**ь", свидетельствует видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Телеграф".

Читайте такжеОбыск у нардепа Кивы: в Офисе генпрокурора раскрыли подробностиУ Кивы спросили, на кого он ругается. На вопрос народный избранник ответил так: "На кого говорю, на бл*дей… а что у нас бл*дей мало?".

Нардепу поставили еще один вопрос. Его спросили, связана ли его ругань с тем, что 16 ноября стало известно о лишении его звания кандидата наук и наградного пистолета.

"Да, я о бл*дях", – заявил Кива.

Напомним, 16 ноября появилась информация, что глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал указ, которым лишил Илью Киву права на наградное оружие, выданное ему в 2015 году.

Министр добавил, что нардеп лишен наградного оружия за "недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства".

В тот же день Кива пожаловался, что власти "заставили комиссию в Министерстве образования" вынести решение о лишении его звания кандидата наук, поскольку в написанной им диссертации нет новизны.

Автор: Екатерина Присяжнюк