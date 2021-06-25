Также главы правительств 27 стран-членов Евросоюза призвали страны сотрудничать в рамках судебного процесса по делу сбитого самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донецкой областью.

Главы стран и правительств 27 стран-членов Евросоюза призвали Российскую Федерацию взять ответственность за выполнение Минских соглашений.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета по внешним отношениям, согласованных лидерами ЕС на их саммите в Брюсселе.

"Европейский Совет призывает Россию в полной мере взять на себя свою ответственность в обеспечении полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия для любого существенного изменения в позиции ЕС", - отметили лидеры Евросоюза.

Читайте такжеЛидеры ЕС отказались от идеи саммита с Путиным, которую продвигали Меркель и Макрон"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку всех усилиям по установлению истины, справедливости и ответственности для жертв сбитого самолета рейса MH17 и их ближайших родственников, и призывает все государства полноценно сотрудничать в рамках текущего судебного процесса", - заявили лидеры ЕС.

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Автор: Виталий Саенко