Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Кожары

Мера пресечения продлена до 25 августа.

Экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 14 млн грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры.

Следственный судья принял решение до 25 августа продлить содержание под стражей Кожары, который подозревается в умышленном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Также изменился размер залога, который составляет 14 млн 83 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области.

Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 УК.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции.

27 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Кожаре меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн.

На заседании суда адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

10 апреля полиция сообщила о подозрении в даче заведомо ложных показаний по убийству Старицкого жене Кожары. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

18 мая суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн.

21 мая Кожара внес залог и вышел из СИЗО.

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