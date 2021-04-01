Отмечается, что большинство сбережений скандального депутата хранится в российских рублях в белорусском банке.

Подсанкционный украинский политик, кум Путина и нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук удвоил свое состояние в 2020 году.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", которые проанализировали декларации политика за 2019 и 2020 годы.

"По подсчетам журналистов, которые проводились с учетом актуального курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Виктора Медведчука составили 7 878 017 евро, а в 2020 году вдвое больше – 14 420 848 евро", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ провела новые обыски у членов "Украинского выбора" Медведчука (фото)При этом, отмечают СМИ, если в 2019 году семья политика хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, то в 2020 году самая большая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанке" и в российских рублях – более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро).

Также журналисты заметили и другие изменения в декларации: в частности, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарной владелицей российского микропредприятия «Основы инвестиций» и финансовой компании «Тренд Оптима». Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Зато Виктор Медведчук отметил, что у Оксаны Марченко появились еще две компании в России, связанные с нефтяным бизнесом, - ООО «Югтранс-НЗНП» и ООО «НЗНП Инжиниринг».

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Автор: Ольга Робейко