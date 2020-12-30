Вместе с тем глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что от Венгрии поступил сигнал о готовности к возобновлению конструктивного диалога с Украиной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Российская Федерация пытается создавать дополнительное напряжение в украинско-венгерских отношениях.

Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН.

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"Мы видим, что РФ сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения", - отметил Кулеба.

В частности, по его словам, Россия "пользуется каждой возможностью, чтобы создать дополнительное напряжение в украинско-венгерских отношениях и не допустить перезагрузки".

Отдельно министр заверил, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, но такая встреча должна быть содержательной и перезагрузить отношения стран.

«И задача дипломатов - сейчас подойти к этому моменту. Мы открыты к этой встрече. Я вам больше скажу: мы хотим, чтобы они встретились, мы хотим устранить все недоразумения с Венгрией. И для перезагрузки нам нужно четко зафиксировать, что отныне правила игры вот такие. И на эти правила соглашаются обе стороны. Отталкиваясь от этих правил, основывается взаимное уважение», - сказал Кулеба.

По его словам, от Венгрии поступил сигнал, что "после существенного резкого спада последнего месяца в отношениях, они готовы к возобновлению конструктивного диалога".

"И мы положительно ответим на этот сигнал. Поэтому с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались", - отметил Кулеба.

Отношения Украины и Венгрии: что происходит

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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Автор: Виталий Саенко