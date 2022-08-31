Он отметил, что один сдавшийся военный РФ - это жизни украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил создать специальную программу для военных армии РФ, которые не хотят воевать в Украине. Дипломат отметил, что если один российский солдат сложит оружие, то это спасет жизни украинцев.

Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью Reuters

"Меседж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь. Я уверен, что это предложение заслуживает того, потому что даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира", - заявил Кулеба.

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При этом он снова призвал ЕС ввести визовый бан для россиян. По его словам, эта мера целесообразна, потому что большинство граждан РФ поддержали "геноцидную захватническую войну" против Украины.

"Время полумер прошло. Лишь жесткая и последовательная политика может дать результат. Визовый запрет для российских туристов и некоторых других категорий будет ответным ответом на геноцидную агрессивную войну России в сердце Европы, которую поддерживает подавляющее большинство российских граждан", - подытожил дипломат.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 19 марта в Украине насчитывается несколько сотен русских военнопленных.

6 июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина удерживает всех русских военнопленных в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же создала лагерь для них в одной из западных областей. Ежемесячно на содержание одного военнопленного нужно минимум 3 тысячи гривень.

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