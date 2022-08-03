Кулеба заявил, что Венедиктова "может себя проявить на международном треке".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", — сказал Кулеба.

Он также отметил, что идея назначить Венедиктову послом родилась "в кругу нескольких людей — сидели, обсуждали и была найдена такая опция".

"Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", — отметил глава МИД.

Ирина Венедиктова:

Венедиктова была назначена генеральным прокурором 17 марта 2020 года.

До назначения она была врио руководителя ГБР, перед этим - народным депутатом от "Слуги народа".

19 июля 2022 года Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора.

Зеленский объяснил это решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

В тот же день, 19 июля 2022 года, Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой.

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