Соответствующий указ №518/2022 от 19 июля размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Соответствующей указ №518/2022 от 19 июля размещен на сайте главы государства.

"УволитьВенедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - говорится в тексте указа.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент Владимир Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Венедиктову от должности генпрокурора.

Со временем Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главе СБУ и генпрокурору.

Сегодня, 19 июля, парламент уволил Баканова.

Также сегодня Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Венедиктовой.

Венедиктова была назначена генеральным прокурором 17 марта 2020 года. До назначения она была врио руководителя ГБР, перед этим-народным депутатом от "Слуги народа".

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