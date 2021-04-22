Он отметил, что дипломаты Запада помогли сдержать Россию, но пока все будет зависеть от того, готовы ли они слова подкрепить делами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о "красных линиях", которые Россия сама будет определять.

Об этом глава МИД сказал в комментарии Reuters.

"Я прочитал сообщение Путина так: "Мы будем пересекать ваши "красные линии", но вам не разрешено пересекать наши, и мы будем определять, где наши "красные линии", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что дипломаты Запада помогли сдержать Россию, но пока все будет зависеть от того, готовы ли они слова подкрепить делами.

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Министр также сказал, что на прошлой неделе во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном он попросил Вашингтон предоставить Украине "мощные средства радиоэлектронной борьбы" для противодействия возможностям России глушить средства связи.

Угрозы со стороны России

21 апреля Путин заявил, что организаторы провокаций против России, которые угрожают коренным интересам безопасности, "пожалеют так, как давно ни о чем не жалели".

По словам Путина, Россия сама будет определять "красные линии", которые не стоит переходить. "Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую "красную черту", а где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами», - отметил он.

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Автор: Виталий Саенко