29 октября народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин направил в Офис генпрокурора заявление о вероятном преступном сговоре судей Конституционного суда с целью захвата власти. По его заявлению следователи открыли уголовные дела относительно вмешательства в деятельность государственного деятеля с использованием служебного положения и о захвате государственной власти.

Следователи Государственного бюро расследований расследуют два производства в отношении резонансного решения Конституционного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин заявил журналистам после допроса в ГБР.

"Сегодня меня допросили в качестве заявителя и в качестве свидетеля по делу об оценке действий судей Конституционного суда. Следователь ГБР мне сообщил, что расследуются два производства. Первое по ст.344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием служебного положения и второе - ст.109 - захват государственной власти. Именно по этой статье я подал заявление о преступлении. Сейчас есть ходатайство об объединении этих дел в одно, чтобы следственные действия проходили параллельно", - сказал Юрчишин.

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Депутат добавил, что попросил следователей приобщить к делу в отношении судей Конституционного суда материалы производства против судей Окружного админсуда Киева, так как считает, что в тех материалах является «подтверждение преступных действий судей КС».

Также Юрчишин сообщил, что подал ходатайство о допросах секретаря СНБО Алексея Данилова и секретаря Офиса президента Андрея Ермака в отношении российского влияния на Конституционный суд.

Вместе с тем депутат отметил, что следователь спрашивал его о нарушении регламента Конституционного суда судьями КС.

"Я посоветовал следователю по этому вопросу обратиться к представителям Верховной Рады и президента в КС госпоже Совгире и господину Вениславскому, поскольку они были непосредственными участниками процесса", - сказал он.

Кроме того, по словам Юрчишина, он объяснил следователю, что КС вышел за пределы своих полномочий, поскольку растолковал не только те положения законов, о которых его спрашивали, а также объяснил, что решение КС относительно е-декларирования является необоснованным, что является отдельными мнениями судей КС Сергея Головатого и Василия Лемака.

Депутат добавил, что обратил внимание следователя и на заявление НАПК относительно блокирования из-за решения КС назначения на должности лиц, избранных на местных выборах. Поскольку агентство не может осуществить спецпроверки в отношении этих лиц.

Кроме того, Юрчишин добавил, что КС вмешался в деятельность Верховной Рады, поскольку только она устанавливает степень ответственности за недостоверное декларирование.

«Следователь мне сообщил, что создана следственная группа, которая сейчас собирает данные, допрашивает свидетелей, проверяет их показания, а дело расследует департамент, который расследует также майдановские дела», - сказал депутат.

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Как заявил президент Владимир Зеленский, решением Конституционного суда от 27 октября относительно электронного декларирования фактически была «обнулена» вся система борьбы с коррупцией в Украине.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября Юрчишин направил в Офис генпрокурора заявление о вероятном преступном сговоре судей Конституционного суда с целью захвата власти.

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Автор: Дмитрий Хилюк