По его словам, Нидерланды также не устанавливали никаких ограничений на использование оружия, которое передают ВСУ.

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявил, что Курская операция ВСУ проходит в рамках международного права и права Украины на самооборону. Дипломат, который ранее был директором разведывательного департамента Генеральной службы разведки и безопасности при министре внутренних дел Нидерландов, прокомментировал "красные линии", о которых постоянно говорят в Кремле.

"За последние два года Россия много раз предупреждала о красных линиях. Проблема с красной линией заключается в том, что вы узнаете о ее пересечении только тогда, когда ее пересекаете. НАТО и Украина тщательно изучают, где расположены эти линии. Если вы посмотрите на военную поддержку, которую Украина получила с 2022 года, и на поддержку, которую Украина получает сейчас, то возникает много вопросов о том, существуют ли эти красные линии вообще. Я думаю, если и были какие-то красные линии, то Россия действительно несколько раз их передвигала. Пока мы можем лишь констатировать, что не пересекли ни одной красной линии. Так, возможно, их и не существует", - рассказал он в "Громадському"

По словам посла, Нидерланды собрали для Украины батарею противовоздушной обороны Patriot, заказав компоненты в разных странах. Сейчас ведется работа над тем, чтобы передать еще одну.

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Дорхаут добавил, что Нидерланды не устанавливали никаких ограничений на использование оружия, которое передают ВСУ. Кроме того, между нашими странами действует меморандум о финансовой поддержке украинских производителей оружия.

"Речь идет не о механизме финансовой поддержки украинских производителей оружия, а о содействии закупки украинского оружия. Вместо того, чтобы покупать военную технику за пределами Украины, в США или где-то еще, мы планируем изучать возможности для поддержки местной экономики. Например, если вы производите беспилотники и вашим Вооруженным силам нужны дроны, мы лучше купим их для вас в Украине, чем, например, в Турции", - пояснил дипломат.

Война в Украине - помощь Нидерландов

Как сообщал УНИАН, Нидерланды планируют очень скоро передать Украине три пусковые установки к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

"Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы", - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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