Кулеба уточнил, что Украина давит "железной логикой юридических аргументов".

В Гааге начался второй раунд дебатов между Украиной и Россией по незаконному захвату в 2018 году в Керченском проливе трех украинских судов. Украинская сторона на суде вдребезги разбила российские манипуляции, доказав, что в Кремле последовательно стараются избегать ответственности за содеянное.

Как сообщили на официальной странице МИД Украины в Facebook, позицию Украины в Арбитражном Суде в Гааге защищала профессиональная юридическая команда Министерства иностранных дел. В ведомстве подчеркнули, что украинские дипломаты и юристы доказали суду, что Россия последовательна лишь в стремлении избежать ответственности за свои действия.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал стране-агрессору достойный ответ.

"Когда русские таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!" Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим русских преступников. Красиво и согласно международному праву", - отметил министр.

Для этого Украина применяет три долгосрочные инструменты для привлечения России к юридической ответственности: "юридический холодный расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу согласно Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - подчеркнул Кулеба.

Кроме этого, глава МИД обратил внимание, что победа Украины в деле по захвату кораблей и взятию в плен наших моряков важна для мира в целом. Ведь будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств того, что нельзя нарушать правила.

Захват Россией украинских кораблей в районе Керченского пролива: что известно

В конце ноября 2018 года Россия захватила в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

24 украинских военных обвинили в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения".

Международный трибунал ООН по морскому праву в мае 2019 года постановил, что Россия должна освободить моряков и передать Украине судна.

В сентябре в рамках взаимного обмена пленными моряки вернулись домой, в ноябре Россия передала Украине захваченные суда.

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Автор: Виктория Гордиенко