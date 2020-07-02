"Спецсигналы и нарушение ПДД": в сети показали кортеж Порошенко возле здания суда (фото, видео)

Возле Печерского суда вчера было заблокировано движение общественного транспорта.

В столице был замечен кортеж, на котором якобы передвигается пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook после вчерашнего заседания суда по избранию Порошенко меры пресечения.

"В Киеве засняли кортеж 5-го президента Украины, нарушающий ПДД и использующий спецсигналы. Получается, некоторым можно ехать немного по встречке?", - говорится в сообщении.

По информации APnews, после судебного заседания в Печерском суде столицы кортеж Порошенко заблокировал движение троллейбусов в центре Киева.

Группа поддержки пятого президента должна была идти на Банковую, однако Порошенко вышел к сторонникам и сказал, что никто никуда идти не будет.

"Мариновали, думая, что мы разойдемся", - так Порошенко прокомментировал перед сторонниками перенос суда по избранию ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, вчера суд не сумел избрать Порошенко меру пресечения, заседание перенесли на 8 июля.

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