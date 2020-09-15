В Офисе президента отметили, что Зеленский не терпит коррупцию в любых ее проявлениях.

В Офисе президента надеются, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, который якобы причастен к коррупции, в полной мере будет сотрудничать со следствием, чтобы установить все объективные обстоятельства.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Офиса президента Украины.

Как сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Офису президента, Юрченко, в отношении которого в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о выходе из фракции правящей партии.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского, считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в комментарии.

В Офисе президента отметили, что курс Зеленского на преодоление коррупции был выражен в реальных шагах уже с первых дней его каденции и до настоящего времени.

"Еще 30 мая 2019 года, в первые недели после инаугурации, глава государства поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях НАБУ осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств. Из-за отсутствия политической воли со стороны предыдущего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась в течение пяти лет со дня создания этого органа", - добавили в ОП.

Также в Офисе президента отметили, что в соответствии с политической волей нового главы государства в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ, заработал и Высший антикоррупционный суд.

"Такой подход демонстрирует, что президент Украины Владимир Зеленский не терпит коррупцию в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет", - резюмировали в офисе президента.

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Коррупционный скандал в Верховной Раде

14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета предложил вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу якобы вымогательстве взятки в 200 тыс. долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram-канале, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

Сегодня, 15 сентября, Венедиктова заявила в парламенте, что в настоящее время не видит оснований сообщать о подозрении Юрченко.

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Автор: Константин Гончаров