По словам президента, в Украине был введен достаточно либеральный формат карантина по сравнению со многими странами.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине растет заболеваемость COVID-19 из-за политических игр и подготовку к выборам руководителей местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

"Сейчас мы видим последствия. Если изначально у нас был лучший результат во всей Европе (по показателям заболеваемости - УНИАН), Украина своими карантинными мерами полностью сбила первую волну заболевания, у нас было максимум до 300 (случаев COVID-19 - УНИАН) в день, то после того, как из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в городах областных, начали почему-то воевать на словах с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина, сегодня мы видим 3 тысячи (случаев COVID-19 - УНИАН)", - заявил Зеленский.

По его словам, в Украине был введен достаточно либеральный формат карантина по сравнению со многими странами.

"Я считаю, что если бы не местные выборы, то заболеваемость у нас была бы меньше ... Всегда люди ориентируются на лидера. В любых маленьких городках, городах, если они видят - руководство выходит и говорит: "Я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что ничего страшного нет, и День города можно проводить и собирать по 20-30 тысяч человек". Люди видят, ориентируются и могут себя так вести ... Ответственность на таком руководстве", - подчеркнул Зеленский.

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Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине суточный прирост заражения коронавирусом остается на высоком уровне, за сутки заразились еще 3228 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

По состоянию на сегодня с начала пандемии лабораторно подтверждено 169 472 подтвержденных случаев COVID-19, 3 468 смертей (+68), 75 486 (+1 573) выздоровлений.

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Автор: Константин Гончаров