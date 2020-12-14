Далеко не все коллеги нардепа из "Слуги народа" Юрия Камельчука разделяют его позицию по "вымышленной болезни" коронавирус.
Об этом можно судить по реакциям нардепов от провластной фракции в соцсетях.
В частности, депутат Дмитрий Гурин достаточно резко раскритиковал коллегу по фракции.
Читайте такжеВ Раде хотят заслушать Шмыгаля и Степанова относительно локдауна и вакцинации населения вот COVID-19
"Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что COVID-19 вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, потому что Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует", - написал он в Facebook.
Другой нардеп - Виталий Безгин - тоже не согласился со словами Камельчука.
"О "вымышленном Covid-19". К сожалению, не только ковид, но и идиотизм, не являются вымышленными вещами. Всем 36.6! Берегите себя", - написал он.
Что сказал Камельчук о коронавирусе
"Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус – это "вымышленная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.
Коронавирус в Украине: важные новости
- Степанов объяснил, почему в Украине делают меньше тестов на коронавирус
- За минувшие сутки в Киеве обнаружили 605 больных COVID-19
- С начала эпидемии коронавирусом заразились более четверти депутатов Рады-Разумков
- Голубовская о ситуации с коронавирусом: Украина на пике "огня", надо спасать людей
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram