Нардепы из провластной фракции раскритиковали Камельчука.

Далеко не все коллеги нардепа из "Слуги народа" Юрия Камельчука разделяют его позицию по "вымышленной болезни" коронавирус.

Об этом можно судить по реакциям нардепов от провластной фракции в соцсетях.

В частности, депутат Дмитрий Гурин достаточно резко раскритиковал коллегу по фракции.

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"Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что COVID-19 вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, потому что Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует", - написал он в Facebook.

Другой нардеп - Виталий Безгин - тоже не согласился со словами Камельчука.

"О "вымышленном Covid-19". К сожалению, не только ковид, но и идиотизм, не являются вымышленными вещами. Всем 36.6! Берегите себя", - написал он.

Что сказал Камельчук о коронавирусе

"Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус – это "вымышленная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.

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Автор: Юрий Годован