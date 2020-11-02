Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" призывает как можно скорее начать работу над президентским законопроектом, который должен восстановить общественное доверие к конституционному судопроизводству.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что с нынешним составом Конституционного суда Украины и "демаршами, которые они устраивают", страна имеет шанс откатиться на 6 лет назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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"Мы понимаем, что с теперешним составом КСУ и демаршами, которые они устраивают, имеем шанс откатиться назад лет на шесть. Может, еще и до начала Революции Достоинства. Мы уверены, что такая деятельность Конституционного суда - это публичное проявление заговора старых элит, олигархата, пятой колонны, которые не смогли триумфально зайти в областные советы, как они планировали. И перешли к плану "Б" - расшатывать ситуацию в стране через подобные решения Конституционного суда, которые ставят под сомнение достижения, ключевые для страны после Революции Достоинства. Это, в первую очередь, реформа антикоррупционных органов", - сказал Корниенко.

Он напомнил, что президент внес в парламент законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

"Я прошу рассмотреть возможность дать ему ход, как можно скорее", - добавил депутат.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Татьяна Поляковская