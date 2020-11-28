По словам Ермака, для выполнения плана действий все органы власти должны действовать слаженно и эффективно.

На заседании Национального антикоррупционного совета представители власти разработали план действий для выхода Украины из конституционного кризиса.

Его на своей странице в Facebook опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак

«Для выхода из этого конституционного кризиса нужно сделать три важных шага:

Первый - восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой.

Второй - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулированию вопроса деклараций судей.

Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора», - написал он.

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По словам Ермака, для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно.

«Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада как можно скорее принять», - подчеркнул председатель ОП.

Конституционный кризис в Украине: что было

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Сегодня, 27 ноября, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками (№4434).

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Автор: Денис Прядко