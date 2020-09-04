ExxonMobil покупал нефтепродукты не непосредственно у Медведчука, а швейцарской компании NewCoal Trading.

Украинские журналисты разоблачили схему, по которой нефтепродукты из российского "Новошахтинского завода", подконтрольного семье украинского политика и кума Путина Виктора Медведчука, поставляются в США, несмотря на персональные санкции против народного депутата.

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Схемы" .

Речь идет о российской компании Rosewood Shipping, которая владеет восемью нефтяными танкерами. Компания официально записана на Оксану Марченко - это отражено в декларации Медведчука.

Она экспортирует нефть, которую добывает "Новошахтинский завод нефтепродуктов" - тоже российская компания из Ростовской области, которой тоже владеет Марченко. Это "Схемы" установили еще в 2018 году, а сам Медведчук это подтвердил и добавил, что он ею управляет.

Согласно расписанию отправления танкеров Rosewood Shipping, которое приводит Ростовский порт, те якобы направляются в грузинский город Батуми. Но порт Батуми в комментарии "Схемам" отрицает принятия любого из танкеров, принадлежащих компании Марченко.

Сервис Marine Traffic, который отслеживает движение кораблей, показывает: три больших танкера часто болтаются на одном месте в Черном море, а пять меньших движутся от порта в Ростове в акваторию Черного моря и обратно.

Впрочем "Схемам" удалось обнаружить по крайней мере шесть случаев доставки нефтепродуктов с "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в США в течение февраля-апреля 2020 года. Двигались они длительному маршруту - из района Ростовского порта до Хьюстона, что в американском штате Техас.

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Получатель - компания ExxonMobil Sales and Supply LLC, "дочка" ExxonMobil - одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Ее бывший руководитель Рекс Тиллерсон некоторое время работал государственным секретарем США при президентстве Трампа.

По оценкам "Схем", общая стоимость контрактов на перевозку нефтепродуктов такого же объема и по такому же маршруту, как и в случае ExxonMobil, может достигать 150 млн долларов.

ExxonMobil покупал нефтепродукты не непосредственно у Медведчука, а швейцарской компании NewCoal Trading. Ее расследователи связывают с семьей российского депутата Глеба Хора.

"Таким образом, журналистам программы "Схемы" удалось установить, что известная американская корпорация закупает нефтепродукты с завода кумовьев Путина через швейцарскую компанию, которую связывают с депутатом Госдумы от "Единой России", - отмечают журналисты.

В ExxonMobil "Схемам" заявили, что придерживаются санкционной политики США. "Новошахтинский завод нефтепродуктов" и Глеб Хор на запрос журналистов не ответил.

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Автор: УНИАН