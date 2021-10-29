В 2019 году Комаровский готов был стать советником любого новоизбранного президента.

Известный украинский врач и Youtube-блогер Евгений Комаровский считает, что действующий президент Владимир Зеленский в предвыборной гонке в 2019 году использовал его исключительно для пиара.

Об этом в интервью УП рассказал Комаровский, отвечая на вопрос журналистов, почему врач не присоединился к Зе!Команде.

Он объясняет, что с 2010 года – с тех пор как он стал популярным – стал получать предложения от разных политиков: "Многие политики и политические силы хотели, чтобы я был с ними".

Эти люди, продолжает Комаровский, не скрывали, что ждут от известного телеведущего только то, чтобы тот постоял с ними рядом.

Читайте такжеЖена Шуфрича привилась российской вакциной "Спутник V", но потом выбрала другую"Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Однако он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", – сказал Комаровский.

Он напомнил, что в 2019-м был готов стать советником президента, но не лично Зеленского, а президента.

"То есть, мои советы не будут зависеть от личности президента. Мои советы определяются медицинской наукой и более ничем", – уточнил телеведущий.

На замечание журналистов, не считает ли Комаровский, что в тот момент Зеленский увидел в нем конкурента, врач ответил: "Какой я ему конкурент? Я в президенты не собираюсь".

После выборов президент предлагал Комаровскому пойти в депутаты.

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Автор: Яна Ставская