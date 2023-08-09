С начала полномасштабного вторжения России предатель также командовал подразделениями, участвовавшими в захвате части Запорожской и Херсонской областей.

Генералу Росгвардии Вячеславу Хареву, который командует подавлением партизанского движения в Крыму, сообщено о подозрении.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, военные контрразведчики собрали доказательную базу на Харева, который является экс-заместителем начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, и который изменил присяге.

"Во время захвата украинского полуострова чиновник остался в Симферополе и перешел на сторону российских захватчиков", - отметили в СБУ.

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За это оккупанты назначили его "начальником штаба Главного управления войск Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополь" и присвоили звание "генерал-майор".

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России Харев командовал подразделениями, которые принимали участие в захвате части Запорожской и Херсонской областей.

"Кроме того, на этой "должности" предатель непосредственно выполняет задачи Кремля по подавлению сопротивления на территории полуострова. Для этого он организует массовые репрессии, в ходе которых рашисты похищают людей из их жилищ или прямо посреди улицы и заключают в российские тюрьмы", - отметили в Службе.

Среди пострадавших - украинские патриоты в Крыму, которые оказывают сопротивление агрессору. В застенках к ним применяют психологическое давление и физическое насилие. Нередки случаи содержания заключенных в течение длительного времени без еды и воды и с постоянными угрозами "медленной смерти".

"Таким образом враг пытается запугать жителей Крыма, сломать их сопротивление и заставить сотрудничать в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Так, на основании собранных доказательств прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополь сообщено Хареву о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части нашего государства, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Новости Крыма

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Алуште задержали аниматоров, которые танцевали в аквапарке под песню Верки Сердючки "Гуляночка", в которой есть слова "ще не вмерла Україна". Девушек заставили извиниться перед россиянами. Кроме того, их заставили спеть песню "Владимир Путин - молодец. Политик, лидер и борец!".

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