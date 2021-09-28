По словам вице-премьер-министра Резникова, позиция по Украине у всех политических сил, которые потенциально войдут в коалицию, одинакова и заключается в поддержке ее независимости и суверенитета.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, кто бы ни стоял во главе нового правительства Германии, коалиция будет сбалансированной и благоприятной для Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Вчера я получил смс из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий коалиции для Украины сведен практически к нулю. И теперь, кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция, если не произойдет каких-то форс мажоров, так или иначе будет сбалансированной и благоприятной для Украины", - рассказал министр.

В то же время, Кулеба отметил, что, кто бы ни был канцлером Германии, он в первую очередь будет канцлером Германии.

Читайте такжеУкраина хочет провести встречу "нормандской четверки" до отставки Меркель - ЕрмакВице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что по результатам консультаций в Германии он выяснил, что позиция по Украине у всех политических сил, которые потенциально войдут в коалицию, одинакова и заключается в поддержке ее независимости и суверенитета.

Выборы в Германии

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в ФРГ с небольшим перевесом выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую поддержали 25,7% избирателей.

Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1% избирателей.

Партия "Союз-90 /"Зеленые "получила 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%.

Левую партию поддержали 4,9% избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпциге.

После окончания голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц и Армин Лашет - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии.

Жители Германии избрали депутатов 20-го по счету Бундестага. Через несколько недель законодатели должны избрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство.

Автор: Антонина Доломанжи