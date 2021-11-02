Экс-министр считает, что ни немцам, ни французам любая эскалация или использование Россией шанса на эскалацию на Донбассе пока не выгодна.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал не воспринимать позиции Франции и Германии в отношении использования украинскими военными беспилотника Bayraktar как "удар в сторону Украины".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Не нужно воспринимать немецкую и французскую позиции, я разговаривал и с теми, и с теми, как удар в нашу сторону", - отметил он.

Однако, Климкин считает, что пока ни немцам, ни французам любая эскалация или использование Россией шанса на эскалацию на Донбассе не выгодна.

Читайте также"Прекратите мыслить категориями войны": Украина отреагировала на упреки ЛавроваВедь в Германии сейчас идет процесс формирования новой коалиции, а во Франции в следующем году состоятся президентские выборы.

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что Украина должна прекратить называть Bayraktar "турецкими". По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хоть и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

Автор: Антонина Доломанжи