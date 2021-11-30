В восьмую годовщину избиения студентов "Беркутом" несколько сотен молодых людей собрались на Майдане на "Диалоги о Достоинстве". Молодежь пришла послушать и обсудить причины и последствия Революции достоинства, ее историческое значение. Об этом сообщает страница мероприятия в Facebook.

Организаторы мероприятия - студпарламент НН Института журналистики КНУ имени Шевченко, подчеркнул, что мероприятие не является политическим и протестным. В качестве спикеров в мероприятии приняли участие Юлия Волкова, Роман Ратушный, Екатерина Бутко, Олег Сенцов, Виталий Кличко, Игорь Луценко, Виталий Кузьменко, Алексей Гриценко. Ведущим и модератором мероприятия стал журналист Егор Чечеринда.

Спикеры отвечали на вопросы относительно собственных мотивов выйти на Майдан, делились воспоминаниями 8-летней давности и объясняли, почему именно молодежь стала движущей силой революции достоинства.

"Молодежь всегда была впереди. И у молодежи есть очень хорошее качество: острое чувство справедливости. Именно молодежь первой столкнулась с Беркутом. Именно молодежь своей стойкостью и целеустремленностью пробудила украинское общество и именно с нее началась Революция Достоинства. Молодежь поборола монстра, заставила его бежать. Достоинство, самоуважение - это то, что заставило молодежь, студентов выйти на Майдан. Только после 14 года мы начали понимать, что такое Независимость, что такое защищать страну. И сегодня именно от того, видит ли свое будущее в Украине молодежь, зависят перспективы Украины как независимого демократического государства", - сказал Кличко.

Политзаключенный Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов также вспомнил, как начинался Майдан.

"Самое страшное было тогда, когда беркутовцы начали бить людей", - сказал он.

На вопрос модератора мероприятия Егора Чечеринды, чтобы бы он сказал Путину, Сенцов ответил, что с врагом не о чем говорить.

Участник митинга студентов 30 ноября, ветеран АТО Виталий Кузьменко рассказал, как повлияли те события на украинцев.

"После этих событий мы уже прошли историю революции, мы прошли войну, защищая свою страну от российской агрессии. Прошли эволюционные изменения в нашей стране, которые на самом деле многие страны не проходят даже при жизни целого поколения. Но сегодня мы собрались поговорить о чувстве достоинства, самоуважении себя в обществе, себя гражданином страны. И, собственно, благодаря этим событиям украинцы чувствуют собственное достоинство и уважение к своей стране и гордость за свою страну, за всех тех, кто сегодня защищает страну", - сказал Кузьменко.

По завершению выступлений и обсуждения участники провели символический флешмоб: зажгли лампадки и расставили их в очертаниях слова "Гідність".

Автор: Иван Бойко