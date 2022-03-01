Кулеба отметил дистанцирование Китая от решения Путина привести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, и тот заверил в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны на украинской земле дипломатическим путем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что глава украинской дипломатии подробно проинформировал своего китайского коллегу о развитии вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, обстрелах гражданской инфраструктуры и убийствах мирного населения.

Он обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.

Китайский министр подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР, отметил стратегический характер двусторонних отношений.

Он заверил Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны на украинской земле дипломатическим путем, в частности как постоянный член Совета безопасности ООН.

Кулеба отметил дистанцирование Китая от решения Путина привести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства.

Главы МИД также обсудили вопросы безопасности китайской общины в Украине. В этом контексте украинский министр подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности китайских граждан, а также иных иностранных граждан в Украине является давление их правительств на Россию, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против нашего государства, прежде всего варварские обстрелы мирных украинских городов.