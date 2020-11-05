С 17 сентября этого года Кернес находится на лечении в немецкой клинике «Шарите».

Мэром Харькова третий раз избран Геннадий Кернес. Однако его долгое время никто не видел кроме узкого круга самых близких людей.

Кернес с 17 сентября этого года находится на лечении в клинике «Шарите». Немецкие врачи спасают его от тяжелой формы COVID-19 и его последствий.

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На фоне таинственности, которой окружено состояние здоровья Кернеса, регулярно появляются слухи о его смерти. Последний раз - буквально на днях. Впрочем, его семья и соратники эти слухи опровергают, хотя и доказательств того, что мэр идет на поправку (например видео с ним) не предоставляют.

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов в интервью "Стране" рассказал, что Кернес вернется в Харьков до 20 декабря.

По словам Терехова, Кернес должен вернуться к сессии вновь избранного горсовета, которую необходимо провести до 20 декабря. Сценарий, предусматривающий «и.о царя» в горсовете не рассматривают.

«Мы этот сценарий сейчас вообще не рассматриваем, потому что он не будет применен. Кернес вернется в Харьков и до 20 декабря проведет сессию горсовета. Вот из этого сценария мы исходим. Остальные – даже не рассматриваются», — сообщил Игорь Терехов.

Он сообщил, что общался с Геннадием Кернесом по телефону после местных выборов, которые состоялись 25 октября.

«Врачи только полторы недели назад разрешили ему говорить по полчаса в день, поэтому разговор был недолгим. Но Кернес совершенно нормально общался. Я ему рассказал, какой результат мы получили на местных выборах. Он был доволен», — сообщил вице-мэр.

Он отметил, что как только врачи разрешат Кернесу полноценное общение, будет записан и видео-ролик, и обращение, и фотография.

По словам Терехова, специалисты «Шарите» отпустят Кернеса, если будут довольны работой его легких.

«Когда он улетал из Харькова в «Шарите» у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70-ти процентов. Также, вы помните, в 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне ковида у него так же начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения. И в «Шарите» он вылетел не коронавирус лечить, мы об этом неоднократно говорили, но журналисты и оппоненты упорно не хотели этого слышать. Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне ковида последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет. Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких», — сообщил Игорь Терехов.

На вопрос, рассматриваются ли кандидатуры для временной замены Кернеса в качестве и.о., Терехов ответил: "Зачем? Помните, в начале интервью я говорил про грязную технологию, запущенную на выборах - мол, кто будет руководить Харьковом вместо Кернеса? Так вот, я когда читаю все эти варианты, я четко понимаю - на избирателей Кернеса она не повлияла, зато произвела неизгладимое впечатление на журналистов. Мы уже полчаса ходим по одному кругу, и я в который раз говорю - нет временно исполняющих обязанности. Помните, как в том фильме – "и.о. царя" (фильм "Иван Васильевич меняет профессию" – Ред.). Нет такого".

Состояние здоровья Геннадия Кернеса: что известно

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. Кернес проходит дополнительное полное обследование в больнице, после этого врачи определят, как лечить его в дальнейшем.

По информации Павла Фукса, в «Шарите» Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Геннадий Кернес победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

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Автор: Виктория Гордиенко