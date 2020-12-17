В ОП отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в украинском обществе не было, да и не могло быть однозначным.

Офис президента Украины выразил соболезнования близким, семье и жителям Харькова в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса.

Об этом говорится в сообщении ОП в Facebook.

Читайте такжеСтало известно, кто будет руководить Харьковом в связи со смертью Кернеса

«Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках», - говорится в сообщении.

В Офисе президента убеждены, что у Кернеса было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков «все свои эмоции и компетенции».

«Люди это ценили. Люди избирали именно его городским головой. Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такое же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе», - утверждают у Зеленского.

«Сочувствуем близким, семье и харьковчанам», - отметили ОП.

Смерть Кернеса: что известно

Ночью 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре.

У мэра был подтвержден COVID-19 и диагностирован двустороннее воспаление легких.

4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров