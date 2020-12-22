По словам первого заместителя председателя фракции, скорее всего выборы там могут состояться в октябре.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает маловероятным проведение выборов городского головы Харькова в марте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

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По его словам, скорее всего, выборы в Харькове могут состояться в октябре.

«Когда я говорю о низкой вероятности провести (выборы) в марте, то я в первую очередь опираюсь на законы и на определенные этапы, которые нужно пройти», - сказал он.

Корниенко напомнил, что, в соответствии с законодательством, для объявления выборов городского головы необходимы два условия, одним из которых должно быть обращение от секретаря Харьковского городского власти, а также - от городского совета, который должен принять решение о признании факта смерти Геннадия Кернеса.

«И такое решение принимается путем голосования ... такая идея не очень мне нравится», - отметил он.

Корниенко убежден в необходимости вносить изменения в законодательство, чтобы факт смерти признавался автоматически, и не нужно было голосовать по этому поводу.

Он отметил, что после решения городского совета еще есть 15 дней, чтобы секретарь совета обратился в парламент с необходимым запросом, а затем начинается 90 дней на объявление выборов мэра.

Согласно избирательному кодексу, довыборы могут происходить или в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.

Поэтому парламент должен принять решение не позднее 28 января с тем, чтобы территориальная избирательная комиссия за 60 дней могла принять решение, чтобы в марте были проведены довыборы в Харькове, объяснил Корниенко.

Он добавил, что парламент будет работать в сессионном режиме с 25 по 30 января, «и есть вопрос, сможет ли пройти все стадии принятия решения для того, чтобы выборы состоялись в марте».

Смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

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Автор: Надя Пришляк