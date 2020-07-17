Рада собирается внести правки в закон об игорном бизнесе - депутат

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, при рассмотрении поправок к закону вышла "юридическая неопределенность".

Верховная Рада на внеочередном заседании 21 июля намерена голосовать за исправление закона о легализации игорного бизнеса, который был принят 14 июля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады, нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, при рассмотрении закона были сбиты правки и вышла "юридическая неопределенность", поэтому будет еще два этапа голосования за этот закон.

"Первый: за постановление о блокировании голосования. Второй: согласно ст.131 Регламента за "устранение несогласованностей и неточностей в принятом законе", - написал он.

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Как объяснил нардеп, это фактически голосование за поправки в закон: если оно наберет 226 и более голосов, то закон исправят. Если нет, то тогда председатель Верховной Рады должен его подписать в таком виде, как есть, после чего президент наложит свое вето.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д). В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории отелей категории "пять звезд" в Киеве. При этом для других населенных пунктов (кроме Киева) размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены гостиницы категории "четыре и пять звезд".

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