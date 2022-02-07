Стресс-тесты были проведены в российских компаниях и системно-значимых банках.

В России первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещания по итогам стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков по возможным санкциям, которые грозят России в случае вторжения в Украину.

Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Тесты включали проверку на случай отключения страны от системы межбанковских переводов SWIFT, запрета на поставку западного софта, серверов и чипов.

Во время совещания с докладами выступили представители реального и финансового секторов и инфраструктуры, в том числе "Почты России", "Аэрофлота" и "РЖД".

"Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят, что катастрофа", - сообщил один из собеседников издания.

Другой источник рассказал, что при введении ограничений на конвертацию рубля у российских банков "точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга". По его словам, учения проводили все системно-значимые банки страны.

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Напомним, Европейский банк просит у других банков план действий в случае санкций против России, говорится и об отключении от SWIFT.

В СМИ сообщали, что США серьезно не рассматривают санкции против России, которые касаются SWIFT или газа.

В России же убеждают, что "фатальной катастрофы не будет", если отключение произойдет.