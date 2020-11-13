Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не видит необходимости вводить такой карантин.

На заседании исполнительного комитета поддержали проект решения о невнедрении на территории Черкасс карантина выходного дня. Такое решение приняла и местная комиссия ТЭБ и ЧС, заседание которой состоялось во время исполкома.

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Как пишет местное издание 18000.com.ua на заседание исполнительного комитета пришли предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня. По их словам, он “убьет” их бизнес, поскольку именно в выходные они получают 50% выручки. Предприниматели просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых может обеспечить соблюдение дистанции, и рынкам.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не видит необходимости вводить такой карантин.

«Да, есть проблемы, но их нужно решать не таким способом. На сегодня мы протестировали около 60 тысяч жителей Черкасс. Есть проблемы с тестами, есть проблемы с койкоместами, но мы должны это решать не за счет предпринимателей. Я предлагаю не поддерживать карантин выходного дня", - отметил Бондаренко.

Поддержал позицию мэра и директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧГС Всеволод Кульчиковский, отметив, что, по его мнению, с медицинской точки зрения такой карантин не является эффективным.

"С противоэпидемической точки зрения это решение некорректно. Оно не приведет к улучшению ситуации. Есть градация мест, где чаще всего возникают заражения, вот в ней одно из первых мест занимают кабинеты врачей. Сейчас у них наиболее часто происходят заражения», — рассказал главный медик Черкасс.

В то же время член исполнительного комитета Сергей Амброс отметил, что решение о не введении карантина должна принимать комиссия ТЭБ и ЧС.

Как следствие, во время исполкома состоялось заседание и комиссии ТЭБ и ЧС, на котором проголосовали за отказ от введения карантина выходного дня на территории города Черкассы.

В связи с этим решением в Черкассах разрешается:

свободное передвижение по городу;

принимать посетителей в заведениях общественного питания, включая и на выходных;

работа ТРЦ;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;

прием посетителей в других заведениях развлекательных заведениях;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры;

работа рынков.

Напомним, за последние сутки на Черкасщине впервые зафиксировали более 300 случаев COVID-19.

Карантин выходного дня: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко